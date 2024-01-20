遠傳表示，本月首波活動，遠傳先是於第21屆「ATCC全國大專院校個案賽」擔任議題合作夥伴，也是本屆唯一產業代表，在活動中與35組隊伍、總共近200位大學生一同完成簡報提案，並派出經驗豐富的業師陣容，手把手與同學練就商業企劃實戰基礎技能、協助將提案落地執行；第二波將於今年三月公佈2024年最新實習招募計畫，工作類別涵蓋「資訊科技、數位行銷、ESG」等熱門領域。接連兩波行動，為大學青年縮短出社會後的求職距離。

遠傳與ATCC主辦單位安通國際連續兩年合作，透過個案競賽實際演練，協助大學生提前於在校期間，接軌未來職場的實戰經驗。ATCC複賽團隊共17組、近百位同學，亦於日前抵達遠傳內湖總部進行企業參訪，瞭解遠傳的工作環境與文化，並諮詢業師，討論優化提案、進行培訓工作坊。本屆活動從開幕式論壇演講、實戰工作坊、千人營隊，再到遠傳總部企業參訪，短短三周內同學依題目提出對應規劃，並持續與業師互動、聆聽建議、修改精進提案，最終晉級團隊也將於3月30日代表遠傳爭取本屆「ATCC全國大專院校個案賽」冠軍的榮譽。