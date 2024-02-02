彰化縣溪湖鎮昨天發生杜姓老夫妻遭公車撞上釀1死1重傷慘劇，今天撞擊畫面曝光，杜姓老夫妻手牽手從斑馬線過馬路時，見公車轉彎迎面而來，兩人雖快步要通過，卻仍被公車撞上，造成杜姓阿公當場慘死，杜姓阿嬤目前則仍在加護病房搶救中。

員林客運副理陳得耀表示，該公司公車從溪湖站員鹿路左轉彰水路的時候，駕馱員禮讓對向車輛後，在轉彎時疑似A柱視線受到影響，駕駛員沒有看到要過馬路的老夫妻。該公司深表歉意，並對家屬表達慰問之意，肇事駕駛員也深感自責、遺憾，該公司已通報保險公司。

警方調查，昨天下午，49歲的劉姓男子駕駛員林客運沿溪湖鎮員鹿路東往西方向左轉彰水路行駛時，杜姓男子（84歲）與妻子（81歲）杜姓妻子行走於行人穿越道上從彰水路由西往東行走，雙方在彰水路與員鹿路路口發生碰撞，致杜姓夫妻倒地，杜男現場死亡，杜女受傷送往彰化基督教醫院急救。

劉男警訊後被依過失致死罪法辦，他在員客任職3年期間未發生體傷案件。經查，筆事的員林客運公車2014年出廠，行駛路線為從彰化經溪湖到北斗，事發時是從溪湖站出往北斗，客運強制保險270萬、第三責任險300萬，左右後前都有裝視野輔助器及行車監控，於今年1月12日才保養。

杜姓老夫妻昨天要到兒子家，碰巧兒子不在家，兩人遂返家，卻遭橫禍。彰基表示，杜姓阿嬤昨天下午到院後，即送至開刀房急救，目前右腳膝蓋以下截肢，左邊脛腓骨開放性骨折，已做固定，額頭有撕裂傷，仍在加護病房。