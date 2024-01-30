為樹立駕駛典範，鼓勵平日表現優秀駕駛長，嘉義市長黃敏惠30日頒獎表揚4位服務於國光客運的「市區公車優良駕駛」，他們都「友善服務」乘客，黃敏惠感謝他們的優異表現，也期勉他們及所有駕駛們秉持熱忱 、愛心、專業為全齡乘客服務。

嘉市府交通處指出，該處委由第三公正單位評選出許錫振、謝奇典、吳坤陽及民眾票選出的賴文彥，共4位優良駕駛長獲頒獎狀與獎金。

黃敏惠表示，過去市區公共運輸推行很困難，2021年領先全台全面用低底盤電動公車，逐步改善路線，2023年搭乘人數已突破70萬人次，較2018年成長5倍以上。

黃敏惠還說，繁忙的春運將屆，返鄉市民與來嘉走春的遊客下載「愛嘉義APP」就可輕鬆掌握公車、YouBike及停車位的即時動態，體驗準點率全國前3名、友善全齡、順暢好行的電動巴士。

許錫振自2020年服務於國光客運，主動協助長者及無障礙乘客乘車，多次獲民眾肯定服務態度優良、熱心、親切。

謝奇典駕駛公車10多年，2020年起服務於國光客運，駕駛技術平穩，停靠站時會留意乘客上下車安全，主動降低車身協助推娃娃車之乘客、協助尋獲失物乘車，屢獲乘客好評。

吳坤陽2021年起服務於國光客運，為乘客耐心詳細解說乘車路線、沿線觀光景點，長輩上下車皆主動降低車身，讓民眾感受到城市的友善。

賴文彥2021年起服務於國光客運，連續獲選優良及人氣駕駛長，今年再度高票當選，是「人氣王」，主動積極，耐心協助兒童及長輩上下車，態度友善獲得民眾留言票選。