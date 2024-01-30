鄭欽文坐在場邊等待頒獎典禮。（美聯社資料照）

白俄女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）完成澳網女單2連霸，賽後她開心在場邊期待頒獎典禮，現場工作人員忙進忙出，但這段時間可能讓亞軍的鄭欽文不太好受。英國女記者惠泰克（Catherine Whitaker）在播客節目批評賽事方欠缺同理心：「可憐的鄭欽文，她得坐在旁邊用毛巾覆臉，等待他們在羅德拉沃球場（Rod Laver Arena）搭建頒獎台。」

頒獎台的主要作用是顯露一個大大的「AO」來象徵澳洲公開賽，惠泰克認為這只是在傷口上灑鹽：「其他的大滿貫賽事也這樣搞，除了溫網只鋪一條紅毯與球僮列隊。各位，你們真的不需要蓋一個頒獎台。」

「我們當然很榮幸身在現場，但是我們不像看轉播的觀眾那樣可以看到精彩畫面重播。我們只看到一位心碎的選手坐在椅子上，旁邊站著一群官員，小夥子們忙著搬東西，爬上爬下把台階擦亮。」她呼籲大滿貫比照溫網，不要再這樣折磨亞軍選手和現場觀眾。

摘冠的莎芭蓮卡非常客氣，她賽後錄製影片放在微博向大陸網友說：「我贏得冠軍了，向大家說聲對不起，我明白你們都支持欽文，無論如何還是謝謝你們給我的支持，我喜歡在中國打球，希望我今年能再去中國比賽，我很期待看到你們。」