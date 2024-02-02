人生起起伏伏， 難免會碰到不順心的事情，無論一個人個性多樂觀，遇挫折仍會感到氣餒，而每個人沮喪的事情也都不同。日本網站「占TV」近日分析，4血型遇哪種困境會陷入低谷，甚至出現不斷抱怨的情形。

▎A型

A型責任感極強，一旦下決心就全力以赴，發現無法達成目標，會感到垂頭喪氣，甚至說出一些較負面的話，他們做事現實又謹慎，沒完成任務就會感覺壓力大，不斷抱怨自身不足。

▎B型

B型喜歡與人交際，個性通常都很開朗，對自己的溝通技巧有自信，然而遇到談不來的人，他們就會覺得信心受挫，甚至產生自我懷疑，陷入負面的情緒，久久無法平復。

▎O型

O型給人樂天的印象，卻很容易緊張，一旦被指派重要任務，他們就會擔心無法勝任，即使旁人不斷鼓勵，也無法保持樂觀態度，變得垂頭喪氣，不斷想辦法逃避。

▎AB型

AB型好奇心旺盛，喜歡嘗試各種新事物，卻是3分鐘熱度，容易對同件事情感到厭倦，投入心血後沒馬上看到結果，就會認定自己沒能力而放棄，類似狀況一再發生，也會讓他們喪失自信。