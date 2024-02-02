桃園市64歲溫姓男子，自撞牆壁後倒地，褲子口袋發現有一小包毒品海洛因0.65公克。（圖／警方提供）

桃園市64歲溫姓男子，自撞牆壁後倒地，褲子口袋發現有一小包毒品海洛因0.65公克。（圖／警方提供）

桃園市64歲溫姓男子，今（2）日凌晨0時48分許，騎車行經宏昌六街時因行經號誌路口未減速，被警方攔查，但溫男見狀下馬狂催油門逃逸，於巷弄間蛇行、逆向及闖紅燈，最後因為逃進一條窄巷，不慎自撞牆壁後倒地，遭警方壓制，搜身發現一包毒品，全案依法移請偵辦

警方表示，今（2）日0時48分許，桃園警察分局中路派出所警員鍾嘉呈及鄭堪哲巡邏時，在宏昌六街發現一名騎士行經號誌路口未減速，隨即上前準備攔查勸導。但該騎士不但沒有停下，還加速於巷弄間蛇行、逆向及闖紅燈逃逸，期間遇到警方取締酒駕攔檢站，執勤員警立即上前攔截，該騎士馬上迴轉，擦撞路旁機車騎士後仍繼續逃逸。

員警一路尾隨一邊通報攔截圍捕，該騎士最終逃進一條窄巷，不慎自撞牆壁後倒地，員警隨即進行控制並檢查有無傷勢，於其褲子口袋發現有一小包毒品海洛因0.65公克，員警通報救護人員到場協助，將其戒護就醫後無大礙，全案依法移請偵辦。

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