瞬間「漲知識」了？有女子在網上曝光男友與學妹的對話，竟然還指出學妹像是「隱藏版的公仔」、「看得到買不到」、「想要然後又抽不到」，讓她認為男友又到處和女生曖昧，讓她感到相當難過；沒想到，有老司機揭密雙方的曖昧對話內容指出「女生真的別太單純...」，也認為這個男友「可以順便分手了」。

一名女子在「Dcard」發文，她提到看到男友手機與某學妹的對話內容，讓她感覺有異樣，但又懷疑自己是否太敏感，不過她認為「對於有女朋友的人跟別的女生那樣說話不合理」；她也在網上曝光兩人對話，男友詢問學妹是否有上班，且發現學妹沒上班之後，傳訊表示「Focus，要嗎？」，但被學妹拒絕「等等要和媽媽回阿公家」，此時，男友竟語出驚人「妳真的是隱藏版的公仔」，還說「看得到買不到，想要然後又抽不到」。

女子對於男友疑似想要約學妹出去玩的對話後，便傳訊質問男友，「真的覺得自己可以這樣講？」、「然後想要約出去？」、「你(男友)這樣他X以後一定會出軌吧」，但男友僅表示雙方只是一般朋友，並且對學妹根本沒有其他興趣；對此，女子也表明男友這樣的狀況已經不是第一次發生，「有很多次都讓人感覺跟別人曖昧不明，他(男友)也只會他的口頭禪『只是朋友而已又沒幹嘛』」。

女子也抱怨，雙方爭執到最後，反被男友嫌「過得太安逸」，還說這樣以後會變窮，甚至她也不滿男友將自身的理念，強制放在她身上，讓她不禁困惑「窮不窮、富不富有跟安逸有關係嗎？難道是自己太敏感嗎？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「好噁喔，還隱藏公仔」、「覺得對方一定會出軌，那妳為啥不分，妳也好奇怪」、「妳又不分，跟他爭論這麼久的意義在哪裡」、「公仔那邊的描述是在示愛吧」、「謝謝妳讓我明白，什麼叫男人的嘴騙人的鬼」、「只能說，超噁！要過年了大掃除趕快丟掉」。

然而，有老司機解密，女子男友與學妹的對話表示，「Focus是『禮服店』，所以那女的(學妹)是酒店妹，難怪會問上班，跟說她(學妹)是隱藏版公仔(隱藏版小姐），後面還補一句『看得到買～不到』，也代表之前去點過她了，女生真的別太單純...，妳可以嗆我爆妳男友順便分手了」。

對此，也讓一票網友驚呆表示，「專業推，妳好神」、「大神，請收下我的膝蓋」、「還以為是百貨公司欸」、「哇賽，長知識了，馬上傳給老公看有沒有懂」、「我還以為是Fxxk的代稱勒」、「看妳的留言才知道，我到底多單純，我還以為英文字面意思」、「好厲害，我一直以為邀她打電動之類的」、「我以為是車，想說男方要開車載她出去玩」。