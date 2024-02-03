高雄陳姓男子到賭場玩天九牌，一夜狂輸700萬元，3天後只還100萬元後賴皮不還，被賴姓男子等人約到大寮某鐵皮屋爆打一頓，還被罰「舉啞鈴半蹲」，陳男最後勉湊了30萬元才脫身報警，高雄地院依傷害罪判賴男等人4至6月不等，均可易科罰金，可上訴。

2021年10月3日，陳男受臉書友人邀約，前往台南某賭場玩天九牌，當晚手氣不佳、輸了700萬元。3天後陳男還了100萬元後便還不出錢。同年11月14日，賴男等人把陳男約到大寮某鐵皮屋談判，陳男到場遭眾人恐嚇「借不到錢就要打人」。

陳男嚇得打電話四處找友人借錢，但沒人願意借他錢，當場被爆打一頓還被罰「舉啞鈴半蹲」。一陣虐待後，陳男又被載往高雄仁武、台南仁德的鐵皮屋。

賴男等人恐嚇陳男，只要每打給一個朋友不接，累積3通就打人，還嗆聲「今天一定要讓你斷手斷腳」、「真的很想讓你死」、「給你兩個選擇，第一個選擇：拿海洛因放在你身上叫警察來抓你讓你去關個10年、第二個選擇：帶你去賣器官，賣一賣應該可以賣個1、200萬」。

陳男最後只向友人借到20萬元，再領出銀行裡剩下的10萬元，總共籌到30萬元後交給賴男等人才獲釋，脫困後趕緊報警求援。

開庭時賴男等人否認出手毆打陳男，僅坦承罰他「舉啞鈴半蹲」，但因陳男傷勢明確，法官根據相關事證，依傷害罪判賴男等人4至6月，均可易科罰金，可上訴。

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