美國非農就業報告意外強勁，不僅進一步降低3月降息機率，還令投資人擔憂通膨恐再竄高。所幸在Meta與亞馬遜等科技股領軍上攻，讓市場不安氣氛為之消散，並還帶動美股主要指數全面收揚。道瓊工業指數終場上漲0.35％至38,654.42點，為今年第九度創收盤新高紀錄；標準普爾500指數走高1.07％到4,958.61點，也刷新1月29日所締造的收盤歷史高位。那斯達克指數漲幅更達1.74％，以15,628.95點報收。

由於近期降息無望，美債殖利率2日也出現急升，10年期美債殖利率重回4％以上，終場升抵4.02％，2年期殖利率也同步走高到4.36％。

美股三大指數連續第四周周線收紅，漲幅介於1.12％到1.43％之間。

就業報告出爐後，Fed理事鮑曼再發鷹聲，聲稱如果通膨進展陷入停滯，她將傾向支持升息。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比同日接受訪問時也對這份報告意外強勁「感到驚訝」，不過他說Fed還有數月時間決定降息時機。

Fed主席鮑爾周日(4日)將現身哥倫比亞廣播公司、接受「60分鐘」節目訪問，屆時他對通膨、降息與銀行體系等看法，將有助投資人對未來Fed利率動向尋求蛛絲馬跡。

John Hancock投資管理公司首席投資策略師麥斯金（Matthew Miskin）表示，回顧去年第四季與近來這波美股多頭漲勢，多因預期Fed政策將轉向所帶動。然而就業報告已粉碎投資人對近期降息的希望，目前市場預期Fed最早降息時機已延到5月。

周五在美股七雄方面，Meta受惠財報利多、股價收盤噴漲20.32％、亞馬遜也在強勁業績帶動下強升7.87％、輝達收高近5％，股價再創新高。Alphabet上漲0.86％、微軟也走高1.84％，只有蘋果與特斯拉收黑約0.5％。

美企財報季迄今已過一半，LSEG數據表示，在公布財報的230家企業，約有8成優於預期。分析師目前預測去年第四季標普500企業每股獲利年增7.8％，將高出第三季的7.5％。