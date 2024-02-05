前財長在談到當時瑞士央行所偏愛的國有化選項時，他表示：「國家突然必須去管理一家在全球活躍的銀行，它在各方面都有缺失，並且涉及數個法律案件，這樣(國有化)怎麼可能走下去」。

在瑞信倒閉之前，毛瑞爾對該行採取的不干涉處理方式，並在2022年12月表示，該行只須讓它自己處理一兩年時間。這些在當時都招到外界許多批評。

瑞信最後在2023年6月被瑞銀集團(UBS)正式收購，並獲得各國監管機關批准。

在談到瑞信問題時，毛瑞爾說，瑞信本來是可以自己來解決問題。他補充說，要對該行負責任的首先是在管理階層，然後是董事會、審計機關、金融監管機關，然後是瑞士央行負責。

毛瑞爾任職財長直到2022年底，隨後並退休。他說，瑞信不太可能破產，況且瑞信有「很好的交易」，「瑞信擁有大量股本，很明顯的，第三方對此感到興趣」。

前財長說，他仍然希望瑞士能擁有兩家大型銀行，但是最終的解決方案是由瑞銀集團出手收購，這也是最好的選擇。毛瑞爾補充說：「我現在懷疑，在這種情形和歷史背景下，讓瑞信繼續成為獨立的銀行是否會更好」。