智原表示，該基於Arm的SoC將是智原新一代SoC平台的核心，此平台可以協助客戶加速數據中心伺服器及高性能運算(HPC)相關ASIC和客製化SoC的開發。此外，將進一步整合來自Arm Total Design生態系統的周邊IP，確保在英特爾18A製程順利進行整合和通過驗證。這一解決方案能簡化SoC架構的前端設計流程，從而縮短整個晶片開發週期，預計將於2025年上半年推出。

智原總經理王國雍表示，作為Arm Total Design的設計服務合作夥伴，智原戰略性地鎖定最先進的技術節點，以滿足未來應用的不斷演進需求。我們很高興宣布我們新的SoC平台將發揮Arm Neoverse和英特爾18A的技術優勢，將使智原的ASIC和DIS(晶片實體設計服務)客戶受益，加快頂尖的數據中心及高性能運算應用的上市時間。

Arm資深副總裁暨基礎設施事業部總經理Mohamed Awad表示，人工智慧的進步和整個基礎設施中資料量的激增，突顯了Neoverse CSS的重要性，以及以類似Arm Total Design這樣的生態系統來加速創新的必要性。Arm相當興奮看到智原和英特爾等領先企業，透過基於Neoverse CSS的SoC，成為投入Arm客製化晶片開發的先驅，也期待這項創新在推動數據中心和高性能運算應用上的發展。

英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務(IFS)總經理Stuart Pann表示，本次和智原合作，提供最具競爭力的18A製程技術平台開發基於Arm Neoverse CSS的SoC。英特爾與智原的戰略合作彰顯了英特爾在全球半導體供應鏈中提供技術和製造創新的承諾，有助於智原的客戶滿足全球最先進的SoC設計的功耗和性能需求。