陸股跌跌不休，害不少散戶賠錢住套房。陸媒消息指出，大陸官媒環球時報前總編胡錫進受訪時，曬出手機裡的持股照片，表示他去年投入股市至今已賠了7.8萬（人民幣，下同，約台幣35萬），手上股票都沒有賣掉，還感嘆如果時光倒流的話，絕不會投資。

證券時報報導， 胡錫進說，目前為止虧損7.8萬、約15%左右，他在2800點後加碼的12萬並沒有虧。他強調，「自己想做的是長線投資，不是做短線的。給大家看持股照片，是為了證明老胡沒落跑，還在市場上而且是滿倉。」

至於現在是否打算持續加碼，胡錫進表示，60多萬本金基本上是上限了，如果投資更多，心裡上會承受不了，更多的精力將繼續放在時政評論上，炒股是業餘的事情，偶爾關心一下。

在談及如果時光倒流，回到剛進入股市時會怎麼選擇呢？胡錫進感嘆，帶著現在見識回頭看3144點，怎麼還會投資，甚至苦笑是初生牛犢，眼光和經驗不行，對於股市的規律掌握得不清楚。但他相信，今天賠的錢，早晚有一天會回來。

胡錫進此前提到「2800點以下遍地是黃金」的觀點，他解釋是轉述朋友的看法，現在面對這種情況，必須先保持沉默，交給時間來驗證。