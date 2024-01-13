中共黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進13日在微博表示，賴清德上台已成定局。這將是民進黨在台上的連續第三個任期。賴清德和民進黨現在大概春風得意，但是他要發出一名大陸媒體人的幾點警告。別高估了民進黨的黨運，台獨可能觸發戰爭，兩岸終將統一，莫要指望美日為極端台獨行徑提供保險，台灣的未來與大陸緊密聯繫在一起，台灣經濟的長期繁榮尤其離不開大陸。

胡錫進說，第一，別高估了民進黨的黨運，賴清德的得票率雖領先，但遠遠低於50％。民進黨的勝利很大程度是靠操弄兩岸議題、玩陰謀、在野力量不團結、以及美國干預等諸多因素造成的。民進黨把控台灣權力絕非普遍民意的體現。

第二，賴清德自稱「台獨工作者」。必須嚴厲警告，台獨意味著戰爭，上台後如果不加收斂，在蔡英文摧毀兩岸關係政治基礎之後，變本加厲推動激進路線，就有可能觸發戰爭，成為千古罪人。

第三，兩岸終將統一，也必然統一，這個趨勢誰都阻擋不了。決定這個大勢的是全體中國人民實現國家統一的根本願望和強大意志，是大陸綜合實力不斷增強、大陸軍事力量已經在台海地區處於絕對優勢，且經濟實力可以對抗任何外部壓力的總態勢，民進黨當局搞事情越極端，台灣割據政權覆滅得越快，這一定是鐵律。

第四，賴清德莫要指望美日為他們的極端台獨行徑提供保險，美國承受不了無限度干預台海局勢的巨大風險，台灣只是他們遏制中國大陸的工具，根本成為不了美國為之兩肋插刀、甚至肝腦塗地的捍衛目標。日本更不可能為台灣「捨生忘死」。

第五，台灣的未來與大陸緊密聯繫在一起，台灣經濟的長期繁榮尤其離不開大陸。台灣2022年GDP只增加了2.4％，2023年進一步降低為1.4％，它們傳遞出了清晰的資訊。