永慶加盟四品牌最後一場尾牙，由中區的永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產聯合舉辦，斥資近2千萬元，包下近5千坪的臺中國際展覽館，大氣開出620桌，超過6,000名同仁及眷屬同樂；還請到金曲歌后彭佳慧及當紅的人氣樂團告五人接力開唱，加上超過1,300個摸彩獎項，堪稱房仲尾牙天花板！

永慶加盟四品牌中區聯合尾牙於2月6日盛大展開，永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成致詞時表示，永慶集團加盟四品牌在台中、彰化、南投、雲林店數超過350店，穩居「中台灣房仲第一品牌」，不論是店數規模或績效都領先同業，優異的表現值得驕傲，永慶房產集團無疑是最大、最好的品牌，永慶加盟總部會持續提供支援與資源，助所有加盟夥伴贏得先機、再創高峰！

永慶不動產中區經管會長陳立信指出，今年聯合四品牌一起辦尾牙，桌數衝高到620桌，桌海綿延超過100公尺，場面非常壯觀，我們相信只有永慶房產集團才有能力能給我們的夥伴這麼好的尾牙！有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾也開心地說，同仁辛苦了一整年，尾牙當然要給大家吃最好的菜色、看最好的表演、抽最好的獎！同時也勉勵有巢氏房屋夥伴們，2024年一起超越巔峰，不論績效或規模都再往上衝。

彭佳慧在永慶加盟四品牌中區尾牙一口氣獻唱8首金曲，高規格演出讓台下觀眾直呼賺到！(圖片來源：永慶房產集團)

身為加盟房仲龍頭品牌，表演節目更是將規格拉高到演唱會等級，請到今年最熱門的「尾牙王」告五人，一連演唱「愛人錯過」、「披星戴月的想你」、「好不容易」等5首膾炙人口的好歌，爆棚的人氣讓台下觀眾尖叫連連；接著登場的金曲歌后彭佳慧，更是經典歌曲連發，一口氣獻唱「相見恨晚」、「大齡女子」、「敲敲我的頭」等8首經典作品，唱好唱滿40分鐘，讓大家一飽耳福，所有同仁都大呼「賺到了！」

最令人引領期盼的摸彩活動，現場祭出包括30台Gogoro、200台ipad、200個Apple Watch等，台慶不動產中區經管會長吳泓諭說，因為永慶加盟四品牌的團結，今年獎品總價值超過600萬元；除此之外，現場還舉辦「2024大樂透」加碼抽，不但要大家滿載而歸，也期待2024年能一起再拚出佳績。去年才成立的永義房屋中區經管會，會長王薏勝也分享，永義房屋短短2年在中區已經開出50家店，感謝總部的資源，讓永義品牌的能見度越來越高，也感謝友店們無私共好的協助，透過這次的聯合尾牙，證明了永慶加盟四品牌的強大實力，稱霸業界。

近期行程滿檔的告五人，也受邀出席永慶加盟四品牌中區尾牙，現場人氣爆棚。(圖片來源：永慶房產集團)