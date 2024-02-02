永慶不動產暨永義房屋、有巢氏房屋竹苗區經管會分別在1月30日和2月1日舉行年度頒獎典禮和尾牙晚宴，開席225桌，超過2,000人參加，邀請人氣樂團告五人、星光歌手茉聿、葉瑋庭等藝人帶來精采表演，還有超過800個現金紅包讓同仁抽回家，一起慶祝2023年的業績大豐收。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀在晚宴上致詞表示，同仁們秉持「先誠實再成交」的理念，讓消費者更加安心，紛紛指名要我們服務，加上跨品牌聯賣的完善運作，讓我們竹苗區店數和績效都穩健成長，感謝大家跟著總部政策走，期望明年一起更創高峰。

有巢氏房屋竹苗區尾牙1月30日在芙洛麗大飯店熱鬧舉行，由百變天王梅東生主持，一開場就讓全場笑聲不斷，還有HighStar樂團帶來一系列的High歌組曲，芭比拉拉舞團熱舞演出，持續炒熱現場氣氛。

星光歌手葉瑋庭出席有巢氏房屋竹苗區經管會尾牙晚宴，演唱多首動感快歌，炒熱現場氣氛。(圖/ 永慶房產集團提供)

有巢氏房屋竹苗區尾牙準備100份現金紅包，最大獎6萬元現金。圖為幸運中獎者。(圖/ 永慶房產集團提供)

而《超級星光大道》出身的歌手茉聿，則以甜美歌聲演唱曲風多變的台語歌曲，讓大家一飽耳福，同樣來自《超級星光大道》的葉瑋庭，則在台上唱跳多首動感快歌，除了好歌喉、更展現好舞技，台下50桌近500位同仁眷屬陸續起身、手持螢光棒跟著擺動，讓氣氛嗨到最高點！

額外準備驚喜摸彩活動回饋同仁們的有巢氏房屋竹苗區經管會，會長張汯翰表示：「這次尾牙選擇大飯店舉辦，海陸豪華餐點全都有準備，要讓同仁們在尾牙晚宴上玩得盡興、吃得滿足！有鑑於大家最愛現金紅包，我們也大方送出35萬元現金，最大獎有6萬元，二獎也有3萬元，數量超過100個，希望抽到的紅包的同仁們，把錢變成自己喜歡的樣子，也為2024年運勢摸個好彩頭。」

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀(右7中)參加1月30日有巢氏房屋經管會尾牙，與加盟夥伴歡慶2023年好成績。(圖/ 永慶房產集團提供)

主持人陳大天一開場帶來經典模仿秀，也熱情與永慶不動產、永義房屋夥伴擊掌互動。(圖/ 永慶房產集團提供)

緊接著，永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會2月1日在港南艾茉爾婚宴會館舉辦尾牙盛宴，席開175桌，超過1700人齊聚同歡，新竹市政府秘書長張治祥、地政處長何憲琪和副處長蔡孟娟也親臨會場一起同歡。搞笑藝人、模仿奇才陳大天一開場，就帶來經典模仿秀，讓尾牙在全場爆笑中揭開序幕，接著由實力派歌手艾薇和人氣樂團告五人熱力接唱，讓全場掌聲和歡呼聲不間斷，舞台前瞬間變成演唱會搖滾區！

永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會陳紹慶會長開心分享：「因有集團的聯賣制度，加上每季開發威力彩活動，同仁們積極表現，讓2023年績效非常亮眼，特地準備700個多份現金紅包給大家抽回家！總獎金超過100萬元，有超過5成中獎率，希望大家好手氣延續到明年，業績更突飛猛進。」

永慶房產集團以「先誠實再成交」理念贏得消費者肯定，2023年全台突破1650店、邁向1700店，穩坐台灣房仲第一品牌。自1月17日起的15場全台尾牙大串聯，接下來由台慶不動產桃竹苗尾牙、永慶加盟四品牌中區聯合尾牙於2月5日、2月6日接棒，共計席開770桌，精彩可期。