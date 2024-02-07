賴姓婦人在台中市太平區欣賞美景，因路面塌陷又遭落葉覆蓋，導致踩空跌倒，造成右手肘骨折脫臼併韌帶斷裂，賴婦主張台中市養工處及環保局養護、管理欠缺，提國賠113萬元，台中地院判國賠72萬多元，養工處、環保局主張無過失上訴，二審依公共設施設置或管理有缺失，致人民身體產生所害，駁回上訴，2單位需賠償依原審判賠確定。

賴姓婦人指出，2020年12月28日與丈夫騎車行經太平區長龍二號橋附近旅遊，因坐了1個多小時機車，覺得很累，因此下車步行看風景，不料才走了5、6步，踩到遭落葉覆蓋的塌陷路面跌倒，造成右手肘骨折脫臼併韌帶斷裂，主張市府維護單位有缺失，依支出醫藥費、精神損害等，對台中市養工處、環保局求償113萬多元，台中地院審理依《國家賠償法》判2單位賠償賴婦72萬5907元。

2單位提起上訴，台中養工處主張，排水孔前方路面設計洩水弧度，以利雨天排水洩洪，且該路段僅提供車輛使用，無設置景觀台，賴婦對於自身招致之危險行為，應負更高注意義務避免危害發生，賴婦亦有過失，應減輕或免除賠償責任。

台中環保局辯稱，因該地位處偏遠，清潔隊列為「副工區」，案發當時並非例行巡查時間，且落葉乃天然物並非垃圾，除非民眾通報，否則客觀上難以期待環保局可自行查知，與環保局之清潔管理維護無相當因果關係，聲明廢棄原判決。

二審法官審查，該路段並無任何禁止行人步行警示，養工處就排水孔前方舖面塌陷處管理欠缺，確為賴婦受傷害之原因。環保局為清潔管理機關，未能適時清運舖面落葉，同為賴婦跌倒受傷之共同原因，賴婦依國賠法第3條第1項、民法第185條第1項規定，請求養工處、環保局連帶給付72萬5907元，應予准許。不得上訴。