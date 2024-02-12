立法院長韓國瑜過去稱讚副院長江啟臣「鼻子大」，引發討論。江啟臣在今年賀歲影片中，和同黨同事們大玩「看鼻子猜人」遊戲，意外秀出前國民黨秘書長李乾龍25歲的青澀照片，還與郭富城有幾分神似，李乾龍看到大笑說，自己年輕時「女朋友從星期一排到星期八」，不過北市議員徐弘庭也吐槽，看李乾龍的變化就知道黨務有多難了。

立法院副院長江啟臣大玩「鼻子哏」，意外秀出國民黨前秘書長李乾隆25歲的青澀照片，李乾龍笑說，自己年輕時「女朋友從星期一排到星期八」。(翻攝自江啟臣臉書)

江啟臣團隊規劃「人中之龍」的看鼻子猜人活動，台北市議員徐弘庭猜題時看到謝龍介的照片，忍不住驚呼「這是謝龍介？老大你這樣不行，麻煩上任第一個法案先通過《政治人物肖像法》，就是所有政治人物競選照片都要在六個月以內」，狂吐槽說「這張實在太誇張」。

江啟臣也猜中前總統馬英九、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨立委謝龍介等人的照片，在看到一張沙龍照時，直接點出這是李乾龍，結果照片一揭曉讓眾人非常震撼，直呼「太誇張」。

今年已經74歲的照片主角李乾龍，看到自己年輕時的照片，相當興奮地跟眾人介紹這是自己25歲念大學時的樣子，江啟臣稱讚是「貓王再世」，有人問李乾龍年輕時那麼帥，女朋友是不是很多？李乾龍也大笑說，從「星期一排到星期八」，江啟臣虧說李乾龍是念逢甲大學、很容易交到女朋友，徐弘庭也笑說，看李乾龍跟謝龍介的變化，就知道黨務有多難了。