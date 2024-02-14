泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）證實，泰國前總理戴克辛是符合假釋標準的930名囚犯之一。

據泰國三台《朝間新聞》14日報導，戴克辛將於18日「出獄」返家。 另據假釋廳副廳長透露，戴克辛符合假釋標準，由於戴克辛於2023年8月22日回國接受審判入獄，因此將於180天或6個月後，即2024年2月18日， 獲得假釋。

據悉，戴克辛及其他70歲以上患有疾病，符合假釋標準的人員將於18日至21日，3天內自行前往本人的監禁地點或指定的其他地點報到，以便明確假釋程序和條件，且須每個月報到一次，滿4個月後即可考慮每2個月報到一次，假釋人員也可在家報到。

另外，考量到戴克辛年老且患有疾病，量刑委員會將酌情考慮戴克辛是否須佩戴電子腳銬。按照過去標準，委員會通常不會強制老人或是病患佩戴電子腳銬。此外，預計將有醫用車輛於18日前往泰國皇家警察醫院接戴克辛回家。