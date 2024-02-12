男星郭彥均不只愛運動，還畢業於體育系，先前更在實境節目《全明星運動會》展現超強體育實力，讓粉絲看到他明星外的另一面貌。怎料，近日郭彥均傳出年前住院動手術，原來他早在去（2023）年11月打籃球賽時左膝十字韌帶斷裂，且恰巧他也在10年前斷了右腳動刀；郭彥均在小年夜已出院，自曝回家要開始復健了。

郭彥均6日突然在Instagram曬出躺在醫院病床上的影片，8日更新近況才透露自己已經術後第三天，並附上一張笑得相當燦爛的自拍帥照，只因為他準備出院回家過年；原來郭彥均去年11月參加一場籃球比賽，左膝十字韌帶斷裂，忍痛3個月才在5日尾牙工作結束後住院治療。

另外郭彥均也表示，回家後要好好復健，「瘋狂抬腳、冰敷和走路」，對運動這方便很有研究外，他也對受傷很有概念，「術前肌力訓練真的很重要，運動不能停有助於術後復健，先有肌肉打掉重練比較不難」，替自己加油打氣外，最後更不忘向大家說新年快樂。

其實郭彥均愛運動是好事，但他的一雙腿卻有點多災多難，早在2014年11月他的右腳就斷過，隔年2月開刀，沒想到這次換左腳，還剛好在11月受傷、隔年2月開刀，他自己也覺得很巧，笑說「一樣的醫院，一樣的醫生，只是不同腳」。