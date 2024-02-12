NBA交易截止，費城七六人準備在買斷市場簽下羅瑞（Kyle Lowry），美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導羅瑞很快會被黃蜂釋出，跑完程序之後就會以1年280萬美元加盟七六人。

羅瑞的經紀人已證實此消息，羅瑞本來就是費城的孩子，他在2006年選秀被灰熊選上，歷經火箭、暴龍、熱火，現在終於有機會在故鄉打球。羅瑞是2019年暴龍隊冠軍成員，不過他即將年滿38歲，預計會在生涯首度轉為替補，因為七六人陣中有新星馬克西（Tyrese Maxey）。

本季羅瑞在熱火出賽37場，平均8.2分、4助攻，相比全盛期下跌了很多。他上月被熱火賣到黃蜂，但沒有在黃蜂上場過。

七六人本季確定讓馬克西主打控衛，他獲得更多出手機會，進化到場均25.7分、3.6籃板、6.4助攻。球隊另外又補進射手希爾德（Buddy Hield），要在中鋒恩比德（Joel Embiid）養傷期間進一步補強後場戰力。恩比德膝蓋受傷開刀，七六人仍期待他在本季回歸，他們31勝21負在東區暫居第5。