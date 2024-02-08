The Indiana Pacers are trading Buddy Hield to the 76ers for Marcus Morris, Furkan Korkmaz and three second-round picks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

The Utah Jazz are finalizing a trade to send C Kelly Olynyk and guard Ochai Agbaji to the Toronto Raptors for Kira Lewis, Otto Porter and a 2024 first-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/H14MTbDi3U — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

(00：25更新)隨著9日凌晨4點NBA本季交易截止日期限即將到來，各隊無不趕在此刻完成交易，率先有動作的是溜馬，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基搶先爆料，溜馬把三分射手希爾德送到七六人，換回馬可斯莫里斯、寇克馬茲與3個次輪選秀權，緊接著爵士與暴龍也完成交易。

希爾德上季待在溜馬單季投進生涯新高288顆三分球，可惜本季上場時間逐漸受到限制，主因是溜馬寧願把上場時間讓給全力培養的年輕射手梅圖林，如今被溜馬送到七六人並不意外，不過希爾德生涯三分命中率高達4成01，相信到了七六人或有發揮空間。

沃神緊接著爆出爵士送出歐利尼克、阿巴吉兩名球員，去跟暴龍換回歐托波特、奇拉路易斯與1個2024年首輪選秀權，這筆交易案實質上雙方並未達到實質補強，其中比較具備戰力的只有歐利尼克，相信兩隊並不會因為這筆交易影響到原本先發陣容。

沃神爆出第三筆交易則是，黃蜂決定把目前跌出輪替陣容的「帥哥射手」海沃德，送到雷霆換回曼恩與貝坦斯；才剛接手希爾德的七六人，把豪斯與1個今年次輪選秀權送去活塞，目的是想清出薪資空間與名額，藉以搶到可能被買斷的球員，例如先前被交易到黃蜂並未報到的羅瑞。