七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）因膝傷免戰，球隊總管莫瑞（Daryl Morey）對這位當家球星趕上季後賽表示樂觀，「術後回饋目前是好多於壞，我們還是保持希望。當然可能性不是百分百，但他是MVP等級，而今年我們是真的想要有所作為，希望他能及時趕上。」

恩比德本季出賽39場，繳出場均35.3分、11.3籃板的頂尖成績單，但他被勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）壓傷左膝，已缺席七六人最近5戰，並於美國時間本周二開刀。七六人最初表示恩比德的傷勢將於4周後再次評估，目前莫瑞則拒絕透露更多後續治療細節。

NBA交易大限剛過，莫瑞坦承恩比德受傷讓他措手不及，要緊急找人補強只靠替補中鋒里德（Paul Reed）硬扛的七六人禁區，最終一無所獲。莫瑞改為個別換來資深射手希爾德（Buddy Hield）與控衛佩恩（Cameron Payne），似乎是把交易目標訂為強化其他位置，寄望恩比德於季後賽歸隊。

「我們的首要目標是得到一個長人，但也希望提升我們今年季後賽的陣容深度。」莫瑞說。

希爾德生涯三分球命中率超過4成，本季也有38.4％的水準，他的外線投射對七六人至為重要，特別是在恩比德免戰之後，第二號得分手馬克西（Tyrese Maxey）肯定成為對手的防守重點，需要希爾德分擔得分重任。