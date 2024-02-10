Vision Pro又重又貴又難生產，為何蘋果今年非要將它上市？蘋果要以空間運算翻新硬體產品線，重新給消費者驚奇的服務體驗。

根據《財訊》雙週刊報導，過去幾年，蘋果遲遲未推出創新硬體產品，但外界對蘋果祕密造車、研發蘋果眼鏡的傳聞沒有斷過。今年1月，蘋果一紙公告終於確定，被視為是第1代蘋果眼鏡的新產品Vision Pro將於2月2日正式開賣。

這是蘋果史上最難製造、最複雜的產品，原本計畫2023年就要推出，因良率太低，最終延到2024年問世。而且，第1代產量竟只有數十萬台，遠低於iPhone 1年超過兩億台的銷量。最便宜的版本要價3499美元，約合台幣約10萬9000多元，是目前巿面上價格最昂貴的頭戴式裝置。

業界人士透露，蘋果光為了製造Vision Pro就磨了3年多時間，原本由和碩研發製造，最後卻交由立訊完成。為了讓產品更輕、更薄，蘋果在裝置裡用上3層Pancake鏡片，「索尼是1片式，Meta是2片式，蘋果卻是3片式設計。」他說，這種鏡片能大幅縮短成像所需的空間，讓你戴著輕巧的裝置，看出去卻像看見廣闊的空間，全靠Pancake鏡片在內部多次反射。業界人士透露，蘋果用的是最大的鏡片，只要貼合過程有微米級誤差，就會產生鬼影，影響使用者體驗。

這個產品其實是在挑戰現有消費性電子產品的極限。Meta副總裁曾在台灣參加台灣半導體協會大會時分享，所有公司想追求的，是可看到外界，同時能接收虛擬世界的AR眼鏡。當你走在路上趕赴下一場約會，能直接看到馬路上投影導航資訊，要在一副眼鏡大小的裝置裡，將運算、感測、顯示、連網等功能都融入其中，但以目前的半導體技術，可能還要再過幾年才能實現。

《財訊》雙週刊分析，因此，蘋果先推出Vision Pro這個產品。蘋果並不是只為了沉浸在虛擬世界的VR世界開發這款產品，相反的，重點在虛實融合。蘋果為這款產品開發visionOS作業系統，裡面包括了大量和空間有關的新服務，按照蘋果的介紹，「使用者只要使用眼睛、雙手和聲音」就能控制這台設備，只要消費者下令，就可看到眼前出現數個巨大螢幕，顯示工作所需的資料。

螢幕的4K解析度可讓消費者回覆工作文件，或是用沉浸式的體驗檢視照片，觀賞電影，感覺置身其中。Vision Pro的功能將可取代部分電腦的功能。