除夕大掃除忙碌了一天後，吃完團圓飯，大家都早早就睡了，沒想到半夜12點多突然被吵醒，一開始半夢半醒還以為媽媽在哭，仔細聽才發現原來是在「做雙人運動」，雖然這代表父母還是很恩愛，但是有種尷尬的感覺。

一名女子在網路《Dcard》發文表示，除夕夜的晚上，原本早早睡的她，在半夜12點多，突然被奇怪的聲音吵醒，她表示活了25年第一次聽到爸媽做運動的聲音，夜深人靜的，雖然兩人是用氣音在說話，但是還是聽得很清楚。

女子表示，奉勸大家以後有了小孩，不要以為小孩睡著就可以好好享受，要注意住家隔音，雖然這是很正常的事情，但是女子也是第一次遇到，跟誰講都覺得怪怪的，見到父母更覺得有尷尬的感覺。

網友看到文章留言表示：「恭喜獲得明年的弟妹」、「下次邀請男友來家裡，示範一下家裡隔音其實不好」、「我都憤怒的直接敲門說，老爺要睡覺」、「見面腦中會有畫面….」、「要吵大家一起吵」。