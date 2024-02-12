飲食是一門學問，如何吃得健康，是現代人很關心的議題。營養師提醒，運動前、中、後3階段，要特別注意碳水化合物、蛋白質的攝取量；另外也提醒，隨著運動強度提高，攝取量也要越多，但也要留意消化的時間。

運動會消耗體能，因此日常與運動的吃法大不同。對於運動飲食而言，大都強調攝取「好消化」的高GI食物，例如白飯和香蕉，可以快速被身體吸收；反之，日常飲食則建議選擇低GI食物，避免血糖劇烈波動。

運動前，飲食目的是確保有足夠的體力，應對即將到來的體能消耗，因此，在運動前3至4小時，建議選擇易消化的固體碳水化合物，如白飯、香蕉、飯糰等，而蛋白質則無需特別補充。

運動中，則需要補充運動時肌肉所消耗的能量，同時還要防止肌肉分解。若運動時間超過1小時，建議攝取30至60克的碳水化合物，推薦能量果膠或運動飲料。

運動後，攝取的飲食主要是協助受損肌肉的恢復。因此，應攝取可以迅速補充蛋白質、碳水化合物，以及少油、易消化及優質蛋白質，如白飯、飯糰、去皮地瓜、雞胸肉、茶葉蛋、牛奶、無糖豆漿等。

營養師提醒，運動後的飲食要格外注意。許多人在運動後會出現犒賞自己的行為，造成大吃大喝的現象。然而，大量攝取油脂、碳水化合物和蛋白質，反而導致吸收速度降低。當身體不再需要這些營養素進行修復時，便會轉化為脂肪囤積，對身體造成負擔，因此運動3階段的飲食要特別注意。