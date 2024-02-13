74歲的泰國前總理戴克辛去年8月結束15年流亡回國，被法院以涉貪和濫權等罪名判監8年。他服刑首晚就以高血壓等病症轉入皇家警察醫院，翌月更獲泰王特赦減刑至1年。泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）13日透露，已批准戴克辛假釋，但未交代其出獄時間。泰媒預估，戴克辛最快18日出獄。

戴克辛曾於2001至2006年擔任泰國總理，其後因泰國軍方發動政變下台，捲入貪汙案被起訴，2008年起流亡海外。去年8月22日，戴克辛由新加坡返回泰國曼谷，隨即被逮捕，同日因濫用職權和利益衝突的罪名獲刑，即時入獄。

服刑首晚，他因胸痛、高血壓及低血氧等健康問題，由曼谷還押監獄轉送至曼谷警察綜合醫院。他之後向王室請求赦免，王室於9月1日宣布泰王瓦集拉隆功減免戴克辛的刑期。今年1月，泰國獄政矯正署副署長希堤（Sitthi Sutivong）指由於年齡及健康狀況，戴克辛符合假釋條件，最快2月可獲假釋。

塔維指，泰國懲戒署向司法部提交一份2月假釋建議名單，最初有945人，經司法部假釋委員會審議，最終批准當中930名囚犯可獲假釋，包括戴克辛。塔維解釋，戴克辛符合70歲以上或健康狀況不佳，且已入獄至少6個月或完成3分之1刑期的假釋資格。

泰國懲戒法第52條列明囚犯假釋條件，囚犯必須服刑至少6個月或完成3分之1刑期，以較多者為準，而剩餘刑期不能超過10年。被問及戴克辛的出獄日期時，塔維並未給出確切日期，僅稱戴克辛刑期為1年，而其假釋條件是服刑滿6個月，屆時就可以假釋。

塔維強調，假釋是正常現象，自2003年起已有2440名囚犯因嚴重疾病、殘疾或70歲以上高齡而獲假釋，今次名單亦有8人是上述情況。