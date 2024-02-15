台銀今日舉行新春歡慶活動，董事長呂桔誠表示，這個春節期間臨櫃換鈔與ATM提領新鈔，共發出去867億元新鈔。

台銀自1月就已經在ATM(自動櫃員機)裝上新鈔，並且2月1日到至2月7日5個工作天，開放民眾臨櫃換新鈔。

呂桔誠表示，這個春節包含臨櫃換鈔與ATM提領，提供新鈔金額達到867億元，其中光是農曆年期間，今年假期有7天，ATM提領次數達到近68萬次，與去年10天提領次數70萬次相比，仍可感到熱絡。