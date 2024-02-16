給了還要討回去？有男子在過年打麻將時，並點餐叫了外送，然而，當外送員將餐點送達時，他也正好自摸贏錢，於是給了外送員1000元吃紅，殊不知，整場麻將打完，他從贏玩到輸，甚至連買菸的錢也沒了，於是，他便聯絡外送員，希望能將錢歸還，但被拒絕甚至封鎖電話，讓他氣得打算要投訴外送平台。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」，分享其他社團的貼文，文中指出有名男子在過年時打麻將，並且點餐叫了外送，當外送員一到場時，他剛好自摸贏錢，便開心的當場給了外送員1000元小費當作吃紅，不料，整場麻將摸下來，他從贏玩到輸，最後連買菸的錢都沒了。

於是，這名男子異想天開的打給外送員，希望對方能歸還小費，還向外送員保證以後有他的外送單再給「雙倍(小費)」，但這名外送員不但不歸還小費，甚至還封鎖他的電話，因此，他上網PO文求問網友「請問這樣的狀況，投訴外送平台稱『外送員多收錢』，平台會歸還錢嗎？被投訴的外送員會不會丟工作？目的只是想拿回錢而已」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「怎麼有這麼丟臉的人」、「我也遇過客人給8百小費，過2分鐘回頭拿回去，還好我還沒離開、「次收小費要切切結書嗎」、「如果客人去跟派單檢舉超收，外送員還是會收到懲罰」、「這是要在朋友面前裝闊而已吧」、「真敢講，給了還要回去」。

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