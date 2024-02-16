雖適逢農曆春節工作天數少，受惠於中國地區元月營收創歷史新高，聖暉工程科技1月合併營收達20億元，年增41%；聖暉*表示，集團擁有台灣、中國、東南亞等營運據點，具備多元產業工程承接能力，尤其近年於綠色工程管理、創新工法設計與專業人力團隊能力不斷精進，開拓集團營運邁入下一成長期。

為擴大聖暉*業務接單量能與承接大型指標案件能力，集團致力於深化綠色創新技術研發、擴增集團人力規模、整合內外部結盟資源等策略，包括因應多元客戶客製化專案管理導入BIM建模技術、VR技術，有效提供客戶高值化、低耗能、低汙染的綠色廠務設施規劃，以掌控工期施作與專案品質。

聖暉*表示，公司持續擴增專業人力團隊，提供定期專業培訓與人才發展計畫，打造國際專業人才搖籃，建立中長期海外市場擴張佈局有利基礎，提升集團於全球市場競爭力門檻，同時不斷精進內部管理綜效，持續找尋業務結盟夥伴，全方位完善集團拓展全球業務競爭力、優化業務接單結構，同步精進集團整體獲利能力，

展望2024年第1季，聖暉*表示，公司持續透過集團垂直水平業務資源整合，推進重要策略佈局目標，並密切關注各產業新廠擴建計畫進度，深化多元產業客戶業務合作黏著度。