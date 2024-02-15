榮剛表示，儘管工具鋼因下游應用受景氣衝擊大與大陸市場復甦緩慢稍受影響，但航太及軍工產業蓬勃發展，現階段在手訂單已達80餘億元，預估單月營收仍將穩定維持高水位。本月出貨占比以高單價VAR、高功能不鏽鋼產品為主，工具鋼、低合金鋼為輔，產能滿載維持高檔運作，而高毛利率航太等用材接單熱度持續保持，有助提升公司獲利能力。

除本業營運表現亮眼外，著眼於榮剛自身及台鋼集團多角化經營之長遠發展，榮剛於去年底通過與智冠(5478)進行股份交換，雙方已於1月30日取得主管機關對換股案之生效核准。榮剛指出，受益於本次與智冠結盟，財務面上，榮剛負債比下降、每股淨值成長，而智冠穩定之財務績效，榮剛亦可認列相關投資收益，提升獲利能力。往後伴隨資源互補共享及充分合作下，可望增加規模經濟效益，進而拓展市場商機、提升營運績效。

近年榮剛在穩定獲利下，已連續三年全體員工調薪，繼111、112年各調薪5%、3%，113年再度調薪4%，與員工共享經營成果，未來榮剛也將積極締造新一波獲利佳績，持續為現有客戶、員工及股東帶來正面回饋。