證監會官網23日晚間公布新聞稿指出，會議強調，堅持穩中求進、以進促穩，把資本市場穩定運行放在更加重要的位置，著力穩市場、穩信心。大力提升上市公司品質和投資價值，構建中國特色上市公司估值體系。深化投資端改革，加大中長期資金入市力度，促進投融資動態平衡，不斷增強股市內在穩定性。

會議強調，進一步全面深化資本市場改革開放。推動股票發行註冊制走深走實，進一步健全完善資本市場基礎制度。發展多層次資本市場，規範發展私募股權創投基金，穩步推進資本市場高水準制度型對外開放，增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性。

會議還說，依法加強全面監管，有效防範化解風險。推動建立資本市場防假打假綜合懲防體系，「零容忍」打擊各類違法違規行為。扎實做好重點領域風險防範化解，守牢風險底線。

此外，會議還強調要嚴肅整治影子股東、政商「旋轉門」、「逃逸式辭職」等，加強監管透明度建設，從嚴懲治金融風險背後的腐敗問題。