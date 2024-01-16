美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）今天召開記者會，羅森伯格再次恭賀民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴勝選，美國期待與選民所選出的當選人合作，她也說，台灣民主是世界的典範，這次選舉又再度證明這點。羅森伯格重申，無論誰當選，美國對台政策都不會改變，也反對片面改變現狀及台灣獨立。

羅森伯格表示，這次很榮幸與前美國資深官員，前國防顧問海德里（Stephen Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）已私人身分訪台，遵循潛力在台灣選後派遣代表來台，不只傳達美國的祝賀，更為強調美國對台跨黨派支持，及對政權順利交接的支持。

羅森伯格說，代表團昨天與蔡英文總統、賴清德、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲會面，代表團在會見賴清德時也再次表達恭賀之意，並討論台美維持關鍵政策領域的重要性，包含維持台海現狀、防衛議題、經貿關係、人民與人民間互動等，同時討論了民主制度政權透明交接的重要性，並強調美國對台承諾堅若磐石。

而在與朱立倫、侯友宜、柯文哲的會面中，代表團也強調美台合作跨越政黨界線，美國也將與台灣政治光譜上所有夥伴合作。羅森伯格表示，雖然選戰過程激烈，但也知道無論政黨傾向為何，怎樣做才是對台最好是關乎台灣民眾利益的。

羅森伯格表示，她也期待在本周接下來其他會議中，與其他台灣資深官員討論如何在這些議題上強健緊密合作，及如何延續這些合作。其中包含美國支持台灣自我防衛，並重申美國長久以來對台灣維持充足自我防衛能力的承諾，她強調，美國正利用各種經國會同意的工具達成此目標，且未來仍會這麼做，並肯定台灣近期的國防改革、強化自我防衛能力的做法，強調延續這些政策的重要性。

她也期待就台美經貿在相互間的利益上展開討論，她例舉台美21世紀貿易倡議、美台科技貿易暨投資合作架構等，促進美台民間部門在高科技產業部門雙向投資。

羅森伯格再次重申，就如選前所說，無論選舉結果如何，美國對台政策不變，這是因為美國對台利益及美國對台海和平穩定深刻且持久的利益不會因為誰執政而有所不同，她強調，美國與台灣強韌的夥伴關係在過去數十年來台美不同政權中仍維持不變，美國致力於與台灣維持強健的非官方關係，共享民主價值、深化經濟連結並支持台灣有意義參與國際社會。

羅森伯格表示，美國仍致力遵循台灣關係法、三個聯合公報、六項保證等架構所彰顯的「一中政策」，而這項架構在過去超過40年來促成台海和平穩定，美國仍期待以和平手段解決台海分歧、兩岸對話、反對片面改變現狀、不支持台灣獨立。

羅森伯格說，台灣是充滿活力的民主社會也是蓬勃發展的科技重鎮更是國際社會的一股良善力量，維持台海和平穩定不僅對台灣的和平繁榮，也對美國及印太地區至關重要，這也是國際社會對台灣重要性及台海和平穩定關注持續大服上升的原因。

羅森伯格進一步提到，除了共享的利益外，在共享價值上，包含民主、自由選舉以及使人人都能參與民主的言論自由的尊重也值得喝采，台灣民眾前往投票選出新總統及立法委員的過程十分振奮人心，也鼓舞了其他地方的許多人，而這份共享價值正是台美關係穩固的原因。

最後，羅森伯格透露，訪團2人已在今早離開台灣，她也期待未來幾天能與其他台灣高層領袖及學者進行更多討論，當然也期待品嚐其他美食。