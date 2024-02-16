報告指出，由於近來美股漲勢主要集中在由微軟、蘋果、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉，使「七巨頭」股價突飛猛進，市值總計來到13.1兆美元，超越中國股市，更比全球第四大股市日股高出1倍。如果將「七巨頭」視為一個國家，其股票市值僅次於美股（總市值達50.4兆美元）。

此外，美股「科技七雄」的合併獲利相當於整個日股企業獲利總和，也約相當於陸股企業獲利的一半。