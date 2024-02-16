報告指出，由於近來美股漲勢主要集中在由微軟、蘋果、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉，使「七巨頭」股價突飛猛進，市值總計來到13.1兆美元，超越中國股市，更比全球第四大股市日股高出1倍。如果將「七巨頭」視為一個國家，其股票市值僅次於美股（總市值達50.4兆美元）。
此外，美股「科技七雄」的合併獲利相當於整個日股企業獲利總和，也約相當於陸股企業獲利的一半。
德銀分析師Jim Reid出具報告指出，美股「七巨頭」（The Magnificent Seven）市值總計達13.1兆美元，高於中國股市總市值11.5兆美元。若將這七檔美國科技與科技相關股視為一個國家的股市，其市值在全球排名第二，僅次於美國股市。
報告指出，由於近來美股漲勢主要集中在由微軟、蘋果、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉，使「七巨頭」股價突飛猛進，市值總計來到13.1兆美元，超越中國股市，更比全球第四大股市日股高出1倍。如果將「七巨頭」視為一個國家，其股票市值僅次於美股（總市值達50.4兆美元）。
此外，美股「科技七雄」的合併獲利相當於整個日股企業獲利總和，也約相當於陸股企業獲利的一半。
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