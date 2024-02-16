77歲余先生日前因結腸腫瘤手術住進加護病房，連續2天向醫護人員反映，自己手上、飯菜有很多螞蟻，身旁每人身上也爬滿螞蟻，讓他很焦躁，不敢吃飯還不斷擦桌子。奇美醫院表示，加護病房譫妄盛行率約8成，奇美醫院加護團隊率先導入組合式照護，現已下降至5成。

奇美醫療財團法人奇美醫院3B加護病房副護理長劉佳禎表示，譫妄常見5項因素，包括年紀大、手術後、創傷、神經性損傷疾病、加護病房環境影響，多種因素都可能導致譫妄發生。

儘管高齡者最常發生，不過，觀察發現其實小朋友、年輕人也會出現譫妄，之前曾有小朋友主訴看到怪獸，也有男大生看到章魚。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，譫妄通常都是看到不好的東西，像是螞蟻、章魚、蟑螂等，就沒有聽聞有人反映看到黃金、鈔票掉下來，也因為相關經驗多為負面，因此，譫妄不僅造成病人本身害怕，護理人員也連帶會被誤會，如曾有人稱住院遭護理人員欺負，事後證實也是譫妄的一種。

護理部3B加護病房副護理長葉筱鳳說明，譫妄是加護病房常見臨床症狀，入住加護病房第1天就可能產生譫妄，而每3位加護病房病人，就有1位會發生，使用呼吸器病人甚至高達60至87％會發生譫妄，若無即時診斷、即時治療，可能造成病人腦部認知功能減退、病情惡化、延長加護病房住院天數，甚至增加死亡率。

護理部督導柯雅婷指出，早期預測、早期預防是避免譫妄發生不二法門。奇美醫院加護病房團隊2022年4月成立譫妄小組，發展「譫妄組合式照護策略M.O.R.E.ABCDEF（簡稱A to F, A2F）」，當病人一送入加護病房，即使用譫妄資訊系統常規評估病人，並提供預防譫妄照護策略，除減緩病人不安全感，也讓家屬了解什麼是譫妄，減少不必要的擔憂。

「譫妄組合式照護策略M.O.R.E. A2F)」參與團隊包含醫師、護理師、藥師、呼吸治療師、物理治療師、必要時也有社工師等各項專業人員共同照護。柯雅婷表示，以往病人住進加護病房一旦出現譫妄，家屬多認為「卡到陰」，會要求讓病人喝符水擦符水等，現在透過宣導，這種情形已愈來愈少。