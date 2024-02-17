鮮活果汁-KY經審計委員會及董事會討論通過擬增加對大陸子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司(蘇州鮮活飲品)持股案。鮮活果汁-KY目前間接持有蘇州鮮活飲品87.1%股權，為增加合併公司控制權益，鮮活果汁-KY規劃簡化股權結構及強化對子公司之控制力，經鮮活果汁-KY審計委員會及董事會討論通過，預計買回外部股東持有的蘇州鮮活飲品12.9%股權，總交易金額為3320萬美元，於本次交易完成後，鮮活果汁-KY透過子公司間接持有蘇州鮮活飲品100%之股權。

鮮活果汁-KY董事長黃國晃表示，本次交易價格應無損及鮮活果汁-KY股東權益之虞。整體而言，透過本次買回鮮活飲品12.9%股權，鮮活果汁-KY將間接持有蘇州鮮活飲品100%股權，除可有效降低經營管理成本，對鮮活果汁-KY營運及獲利均有正面助益。

據了解，鮮活飲品原先規劃將於大陸深交所申請掛牌交易，不過由於先前大陸整體經濟環境因素考量，日前已從深交所撤件，不過蘇州飲品未來仍不排除在中國大陸上市，只是將評估於哪個交易所上市。

鮮活果汁-KY1月合併營收為4.26億元，年成長139.22%，主要是配合今年農曆春節假期，客戶提前啟動備貨所帶動，1月合併營收僅次於2021年1月4.7億元，為歷年同期次高表現。由於2月適逢農曆春節假期，工作天數減少，加上1月提前拉貨效應，2月營收恐較1月下滑，不過鮮活果汁-KY表示，隨著3月工作天數回升，對於第一季營運仍抱持正面看法。