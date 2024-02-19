2024孝琳秀世界巡演台北場演出資訊。（優勢力娛樂提供）

韓星孝琳自女團SISTAR出道至今14年，緊實身材及好歌喉讓她擁有「韓國碧昂絲」的美名，日前宣布來台演出資訊，將於25日在台北國際會議中心熱力開唱，演唱前接受台灣媒體跨海訪問，身材緊緻的她談到吃，似乎沒甚麼忌口，唯獨在演出前不吃東西，只為了求最佳表現。

台灣年假剛結束，許多人放假大吃大喝，問孝琳在休假時會吃減肥餐或規劃運動，還是也會忍不住多吃美食？她表示：「比起減肥餐，我更偏向於為了能自由地吃好吃的食物，而邊運動邊吃的類型。」不過她提到自己公演前基本不怎麼吃東西，「會感覺身體有點笨重，唱歌的時候也會有點不舒服。台灣有很多好吃的美食，我打算公演順利結束後再吃！」

孝琳以非團體的個人藝人身分活動了6年，不久前SISTAR的子團SISTAR19暌違11年復出，和老隊友寶拉再度合體，她表示：「一直以來都是solo活動，很久沒有跟成員一起活動，所以覺得非常開心和有趣。」兩人能夠久違地一起錄音、拍MV，讓她覺得很開心，印象很深刻。

對於將在台灣舉辦首場「2024孝琳秀世界巡演」，這次演出的最大的亮點是什麼？她透露：「就如這次公演的主打歌《HYOLYN SHOW》，最大的亮點是從開始到結束都像是在看一場SHOW。還有伴舞們的舞蹈構成和表現，以及多樣的音樂和表演、現場演唱。」