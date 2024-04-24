基隆市警察局督察科日前接獲檢舉，指目前任職於基隆市警局第一分局的副分局長劉舜賢，疑似與女性友人發生婚外情。督察科啟動自檢程序，23日經開會決議，將劉調離現職，進一步釐清其狀況，再呈報其懲處狀況。

據了解，劉員先前因為家中因素，原本在外就有一些經濟上的狀況，也傳出有債務相關問題，遭基隆市警局列為注意對象，局內也曾討論過要調動其職務。未料日前卻接獲檢舉，指其與某女性友人發生婚外情，督察科才啟動調查。

基隆市警局已於23日開會決議，將劉員調離現職，轉任非主管職務，再由督察科製作訪談筆錄，釐清其違紀的情況，待調查清楚後，向上呈報決定懲處狀況。

據了解，劉員先前本來就打算在今年7月提出退休，但因為這次違紀事件爆發，劉員可能會申請提前退休。

劉舜賢是中央警察大學58期畢業，曾擔任基隆港務警察所老碼頭所長、宜蘭縣警局三星分局副分局長、基隆市警察局第一分局第二組組長、第二分局副分局長，去年3月23日轉任基隆市警局第一分局副分局長。