新北市板橋區一名年約80歲的老翁因患有失智症狀，日前呆坐於路旁，路過民眾見狀，連忙協助報案。轄區海山派出所員警林容世、陳品宏到場查看，發現老翁其實是派出所的「熟面孔」，過去因家人白天外出上班而獨自離家，卻經常又忘記返回住處的原路。對此，警方目前已於派出所群組內建立走失名冊，以便迅速通知家屬。

據了解，老翁的家屬接到警方致電後，當下雖然焦急，卻礙於上班無法趕回，員警於是先帶老翁返家休息。期間，老翁對員警載送他返家感到緊張，不斷強調不需協助，不過林員聽老翁的口音疑似客家人，因此以客語安撫。

員警已於派出所群組內建立走失名冊，以便迅速通知家屬。（圖 / 劉詠韻翻攝）

無獨有偶，老翁察覺林員同為客家人，於是卸下心防，願意接受警方的幫助；聽到林員脫口而出：「全世界都有客家人」時，更露出開心的笑容，警員也再三向老翁表示：「不怕不怕，客家人照顧客家人，我不會騙你」，老翁這才安心地隨警員返家。

警方指出，林員本身為花蓮地區的客家人，此次遇到來自苗栗的客家同胞，利用自身優勢使用母語對談，不僅安撫了老翁緊張的心，同時更消除了老翁在異鄉的孤獨之感。

海山警分局長陳保緒表示，警察工作除了交通稽查取締、巡邏與臨檢等攻勢勤務外，現今對為民服務及弱勢族群也都秉著關懷、熱情的心來幫助有需要的民眾。