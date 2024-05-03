今下午有4位長者拜訪余天家，一度傳出是為了小孩的事。（郭吉銓攝）

今下午有4位長者拜訪余天家，一度傳出是為了小孩的事。（郭吉銓攝）

4位長者離開余天家時，低調不願多談。（郭吉銓攝）

余天二女婿陳鑒（Gary）2日傳出因擔任車手頭遭到逮補，余天氣憤之餘也心急想接2個外孫回家照顧。未料他和李亞萍今（3日）想接小孩時，卻發現小孩已經2天未上學，他急得向社福中心求助，稍早傳出海山分局表示小孩已找到，余天得知消息後致電蘆洲社福中心和板橋社福中心，對方都回應還沒找到人；沒多久余天得知社福找到外孫，他也表示會再致電了解狀況。

小孩是否已在陳鑒家？余天生氣表示，「我不曉得，今天請司機去Gary家接小孩，他們不讓司機上樓，也不給我們小孩，怎麼會這樣？」

稍早，新北社福中心證實今天下午1時，在小孩的阿嬤家中找到人，當下只有祖父一個人在家照顧2個孫子女，余天得知消息後，表示他會再致電了解狀況。

今下午2時30分，有4名男性長者抵達余天在北投的住處，坦言是來找余天，待了1個半小時後離開，面對現場媒體詢問是否來談2個外孫的事，其中一名長者點頭示意，4人接著沈默離去，不願多談。

余天當時接受電話訪問，表示不願下樓面對媒體，「我不要下去，這麼丟臉的事情，拜託你們，尤其小孩還沒找到，社福中心現在沒回電，我有請司機去看，還是沒結果」。