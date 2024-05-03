余天二女兒余苑綺在2022年癌逝，享年39歲，她小4歲的丈夫Gary（陳鑒）2日傳出被新北市海山分局依詐欺罪嫌逮捕，據了解，他疑似是車手頭，手下擁有一批車手，被移送新北地檢偵辦被收押。由於余天上月14日表態參戰民進黨新北黨部主委選舉，結果17日晚間宣布退選，令人不禁懷疑他是否早已知情女婿所為。

根據《三立新聞網》報導，余天今（3日）早否認，「怎麼可能！之前他沒被抓到，完全沒有任何跡象，我怎可能事先知道？這種不光彩的事很丟臉，他也不可能會跟我講」。事實上，余天上月退選時就提到，他跟家人溝通後，老婆李亞萍相當反對他參選，他最終決定尊重家人想法，退出選舉。

余天昨得知Gary遭捕一事相當氣憤，「看他的樣子，也沒有出來混，怎麼會這樣？聽說已經關2天，要關多久就關多久」。最討厭詐騙集團的他，更是飆罵：「最好判久一點，做詐騙，可惡。」

他說，自從女兒余苑綺過世後，Gary就鮮少與他們來往，連外孫女、外孫都已經一個多月未見，今日打算聯繫對方家人，將小孩帶回余家細心照顧。