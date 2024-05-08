前立委余天女婿陳鑒被逮，目前被依加重詐欺、違反《洗錢防制法》移送偵辦、羈押禁見。而陳鑒過往也被逐一起底，先是被爆料每個月至少花費20萬，入不敷出才鋌而走險加入詐騙集團。如今更被指出為了提升知名度，即便與余家人關係鬧翻，但對方有聚會就一定會出席，藉此增加曝光率。

根據《鏡週刊》報導，陳鑒家境雖然不算優渥，但原先還有一份正當職業，跟余苑綺結婚後，余天及李亞萍對他照顧有加，甚至幫忙支付許多花費。未料余苑綺過世前一年多，陳鑒突然變得愛慕虛榮，不僅全身穿戴名牌，還會開余苑綺的車出入，對余苑綺的態度則是越來越冷漠。不過余家人為了顧及余苑綺的婚姻，還是極力塑造他好女婿的形象。

傳出余苑綺離世前一年，陳鑒突然變得愛慕虛榮。（圖/中時資料照）

而余苑綺癌逝後，李亞萍被爆曾在電話中嚎啕大哭，對於女兒生前沒有受到善待，感到相當不捨，覺得女兒就此死不瞑目。而陳鑒與余家關係雖然明顯交惡，不過為了提升自己的知名度，只要余家聚會，或是有名人出席的場合，陳鑒還是會出席增加曝光率。

余天及李亞萍得知女婿做出不法勾當，皆要求法院重判。（圖／中時資料照）

陳鑒被爆料好友多是富二代，每個月大手大腳至少花費20萬，對於宣稱月薪只有三萬多的他，根本入不敷出，才會在友人轉介下擔任詐騙集團車手頭。據悉，由於他是詐騙集團第二層車手頭，只要出勤一次就能抽2%現金當報酬，初估一天至少賺到10萬。而余天及李亞萍得知女婿做出不法勾當，夫妻倆都氣到不行，要求法院要判重一點。