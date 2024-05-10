王彩樺今（10日）以年度大使身分與評審曹雅雯出席彩虹平權大平台所舉辦的第二屆QPOWER記者會。王彩樺過去在秀場活動，與余天、李亞萍一家人交情匪淺，她更是從小看著余苑綺3姊弟長大，今談到余苑綺老公陳鑒因擔任詐騙集團車手頭被逮一事，忍不住嘆氣。

王彩樺說，從余苑綺生病開始，她就很心疼余天跟李亞萍為人父母卻要面臨小孩生病，「那種爸媽的心痛，真的無法用言語表達，綺綺生病期間他們很辛苦，離開後更傷心，尤其綺綺又這麼年輕」。

關於陳鑒的行徑，王彩樺嘆氣她真的有被嚇到，余天本人應該也不會想像有這一天，「余大哥這輩子很辛苦，他是很好的大哥，很提攜晚輩、很照顧我，一生都給很多人機會，做好的表驗、唱好聽的歌療癒大家，沒想到自己家會發生這麼多事」。

Lulu今為第二屆QPOWER記者會主持人。（圖／林士傑攝）

她說，現在余家人應該都忙於思考後續要如何處理，所以自己不好打擾，「我個性就是，對方遇到事情我都是盡量不打擾，我想他心情可能很糟了，我怕我的好意會給他們添麻煩，過一陣子我再傳訊息問候」。

第二屆Q POWER Awards 包含「Q Video視覺創作獎」、「Q Music音樂創作獎」、「Q Campaign創意行銷獎」、「Q Literature文字創作獎」、「Q POWER精神獎」，日前公布入圍名單，路嘉欣、「小賴」賴晏駒、金鐘金穗導演蘇奕瑄等人以不同形式作品角逐獎項。典禮將在5月24日於彩虹平權大平台官方Facebook、YouTube進行全程直播。由首屆Q POWER得主黃小愛開場，接著包括DJ Show、拉丁舞、Q Music入圍等多元化表演，本屆大使王彩樺跟五大變裝皇后家族也將同台，要給觀眾耳目一新的跨界演出。近期重返演藝圈的阿本和聾人舞者林靖嵐還準備了精彩短講，分享放膽追尋的生命故事。

曹雅雯擔任第二屆QPOWER評審。（圖／林士傑攝）

今年邁入同婚通過五週年，大眾對同志仍有許多不理解，據調查台灣有超過四成民眾尚無法接受同志族群。彩虹平權大平台執行長鄧筑媛表示，大平台倡議婚姻平權的過程中，發現很多人對同志的疑慮來自不夠瞭解，這也成為Q POWER的初衷，鼓勵每個人說出自己的故事，讓每個故事發揮影響力。今年除頒獎典禮外，也與台北當代藝術館合作推出Q POWER限定特展，透過展覽將核心理念以更豐富的形式傳達出去。

而今年邀請王彩樺擔任Q POWER活動大使，她勇於嘗試的精神鼓舞許多不同族群，在出道25年時，憑首張專輯成為國民「保庇天后」，當同志議題在社會討論最對立的時候，作為「國民媽媽」帶給很多同志溫暖支持。鄧筑媛說：「彩樺姐一路以來的放膽追尋、帶給這個社會的影響力，就是Q POWER的精神所在，所以我們戰戰兢兢地提出邀請，感謝彩樺姐一口答應擔任大使！」