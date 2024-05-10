「國民岳母」王彩樺近日與徐凱希在台視《全員請上車》玩「母親節」挑遊戲，王彩樺2個女兒外表亮麗，她一登場就讓現場男主持人爭相要當她的女婿。未料，王彩樺竟脫口爆料小女兒很喜歡張立東，讓大家都露出不敢相信的神情，王少偉更吐槽：「妳小女兒要再教育！」

李易加碼爆料張立東曾跟王彩樺小女兒十指緊扣，結果張立東卻聲稱完全沒有印象，讓李易忍不住大罵他是「負心漢」，張立東也尷尬笑說今天就是來被數落的，王彩樺也機智附和：「我也覺得我小女兒眼光怎麼那麼差」。

王彩樺在挑戰不能讓呼拉圈落地的遊戲後，大腿痠痛到面露痛苦表情且移動速度緩慢，這讓隊友楊銘威很心疼，「母親節不是應該要孝順才對嗎？怎麼是懲罰的感覺」。王彩樺見到隊友們上前關心，便體力不支的全身癱軟在隊友身上，此舉被張立東虧笑她的通告費花得很值得，暗箭重傷王彩樺的浮誇綜藝效果。

現場唯一「母親」王彩樺，為歡度母親節大方的將小遊戲獲得的獎金換成百元鈔票分給隊友們，還另外自掏腰包加碼，讓隊友興奮高喊「媽媽萬歲」。