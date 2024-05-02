台中市警局大誠分駐所志工隊由柳川里蔡翠碧里長任分隊長一職，率領轄內富有愛心的民眾擔任志工，替派出所同仁分憂解勞。其中一名「人稱二姐」蔡姓志工，為體恤員警執勤辛勞，上周五（26日）下午大展廚藝，準備多樣佳餚慰勞，員警們見色香味俱全的美食一一上桌，紛紛圍到桌旁大快朵頤。

「二姐」蔡姓志工表示，平常至派出所協勤時，看見警察們為維護轄區安全在外奔波，吃飯時間不固定，為慰勉員警的辛勞付出，特地撥空準備拿手好菜，讓員警在勤務結束返所後，能享用他精心準備的熱騰騰料理，充飽體力後，再繼續為維護臺中市中區的治（交）安努力打拼。

蔡姓志工過去曾在國外居住多年，並有在異地開餐廳的寶貴經驗，這次特別準備一道富有「瑞士」口味的洋蔥雞湯，國內買不到的料理包加上二姐的料理獨家秘方，所內員警吃完紛紛大喊 「再來一碗」，一碗熱騰騰的湯及富滿二姐對所內員警的關愛，讓員警們瞬間疲勞全消，裝備上齊持續守護中區治安。

第一分局大誠分駐所長陳宏模表示，感謝志工隊平時對警政工作的支持與協助，不僅鼓舞警察同仁的工作士氣，也增進志工與員警間的認識與交流，員警會將民眾的事當成自己的事來處理，精進各項為民服務工作，持續為打造「臺中成為宜居幸福的城市」努力。