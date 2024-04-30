基隆東岸商場爭議未歇，主富服裝公司（NET）主張出資興建商場2到4樓建物，擁有產權，被基市府收回後，17日訴請法院裁判所有權，NET同時也控告大日「口頭承諾」把建物移轉基市府構成侵權並求償。基隆地院30日開庭時審判長表示，對於NET因建物所有權喪失而向大日問責「百思不得其解」，並建議NET與基市府的「官司好好打」，等該案訴訟有了結果再審，經與兩造律師討論後，裁定先停止訴訟。

基隆市前市長林右昌任內與大日公司簽約，委由大日負責營運東岸地下停車場和1樓空間。後基市府針對東岸商場去年底重新招商，由微風集團出線。但NET主張地上2至4樓為其獨自出資增建，擁有產權，市府於2月1日移交後，NET不滿向基市府提起產權之民事訴訟，尋求法院裁判所有權歸屬，4月17日第1次開庭，下次庭期是6月5日，將再開言詞辯論庭。

而NET除控告基市府外，也同時控告大日侵權，基隆地院30日開庭審理。 NET律師指出，大日在與市府開會討論增建2至4樓時，曾「口頭承諾」未來會把建物移轉給市府，因此讓基市府誤認有產權，才使得大日與市府契約終止後，NET喪失向進駐2至4樓商家收租權利。

大日律師則反駁，大日公司當時有以減租方式協助NET興建2至4樓商場，現有建物並非NET獨自出資興建，因此也無獨立產權。大日與NET簽定的合作契約，內容有大日與市府契約終止後，雙方契約隨之終止，以及把納入契約範圍的2至4樓空間移轉基市府等條款。

審判長表示，大日對於東岸商場2至4樓建物並無權利，NET僅以大日對市府的口頭承諾而提告侵權，讓他「百思不得其解」，不明白NET為什麼那麼急。審判長說，若訴訟繼續進行，「今天我就可以結案」，並建議NET與市府的案子先好好打，打完後本案再審。最後審判長當庭與雙方律師討論後，裁定停止訴訟。