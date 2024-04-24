管理全球最大主權財富基金「挪威政府退休金全球基金」（GPFG）的譚俊，23日上CNBC節目《Squawk Box Europe》指出，商品市場火熱推高物價，可能讓仍在對抗通膨的各國央行相當頭痛。

譚俊表示：「倘若能源及原物料價格一再飆漲，帶動終端產品價格走高，恐怕是通膨預期真正變數。」

今年截至本月23日為止，追蹤全球大宗商品的標普高盛商品指數（S＆P GSCI）勁漲9％，漲幅勝過美股標普500指數。

國際油價及銅價今年來雙雙攀高13％左右，金價這幾個月更是屢屢刷新歷史高點，突破每盎司2.400美元大關。

譚俊指出，挪威主權財富基金依舊認為，央行欲將通膨降到目標值相當「棘手」，各大央行會依據當地通膨壓力，採取不同行動。

他表示，有諸多因素構成通膨，包括地緣政治緊張、近岸外包、氣候衝擊全球糧食收成、更改貿易路線等等，此外薪資通膨可能也高出預期。

譚俊還提到，NBIM預期的降息次數少於市場，他對市場安於降息縮水感到訝異，他原本以為市場對降息推遲會有更負面的反應。

芝商所（CME）FedWatch工具24日報價顯示，交易員預期聯準會6月降息機率只剩約15％，3月份尚有將近70％。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德上周在談到歐央貨幣政策的下一步時，亦暗示商品價格的影響。她稱除非出現重大衝擊，ECB的降息方向不變，但也強調須密切注意商品價格走勢。

歐元區3月通膨率從前月的2.6％放緩至2.4％，降溫速度超出預期，升高市場對ECB近期發動降息的期待，甚至看好會比美國聯準會早一步啟動寬鬆。