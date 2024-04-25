台灣體育大學楊姓男大生，日前在西屯區遭廂型車闖紅燈攔腰撞上，頭部重創，搶救後仍於昨日傍晚宣告不治。對此，校方表示，楊生為系上棒球隊王牌投手，表現優異，並考量家屬曾表達希望「圓他讀過台體大的夢」，因此決定在告別式上頒發畢業證書，告慰楊生在天之靈。

就讀台體大一年級的楊姓男大生，現年21歲， 本月21日跟隨系上棒球隊前往東海大學準備參加比賽，騎乘機車行經台灣大道四段與工業區一路口時，陳姓移工所駕駛的廂型車卻突然闖紅燈，將楊生撞致重傷後火速逃逸。楊生頭部嚴重受創，緊急送醫後在加護病房搶救多日，但仍不幸於昨天傍晚宣告不治。

警方循線調查，將肇事的陳姓移工及同車男乘客逮捕歸案，同時查獲二人均為越南籍失聯移工，而陳男則因涉犯竊盜與詐欺案，桃園地檢署為此對他發佈通緝。

楊生的憾事傳出後，棒球隊及系上的同學均為他集氣祈福，希望他能早日甦醒並脫離險境，可見其良好人緣。不過由於楊生傷勢嚴重，昏迷指數一度僅剩3，搶救多日後仍宣告不治。

據了解，楊生在校期間表現優異，日前才帶領球隊奪下大專棒球聯賽第3名，為系上棒球隊王牌投手，更有棒球隊「守護神」之稱。由於家屬曾透露孩子一直以來的夢想都扎根在台體大，請求校方能製作畢業證書頒發給孩子，而校方也決定在告別式上頒發畢業證書，希望慰藉家屬心靈，並將全力協助處理後續事項。