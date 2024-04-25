藝人納豆（林郁智）2022年驚傳腦中風出血，幸好女友依依發現得早，才沒讓病情更嚴重，兩人交往6年多，納豆今年初承認希望今年能順利求婚。對此，依依接受媒體專訪，談到日前被指發福孕味濃，她喊冤表示是先前出國失控大吃，至於何時結婚？依依沒把話說死，表示要等男友行動，不能她單方面一直說。

依依先前曬出自己穿連身洋裝的照片，小腹微凸引來許多網友好奇是否懷孕，據《TVBS新聞網》報導，依依透露她肚子大到連朋友都好奇，私下表示想問是不是有喜，但又不知道怎麼開口，依依喊冤承認胖了3公斤，「那張圖我已經修過肚子！已經修過了！女明星好辛苦，我只要多吃一點點就變成這個樣子」。

依依坦言就在等納豆求婚。（圖／中時資料照）

依依更說，某次和納豆去吃東西結束時，還被納豆反問為什麼肚子變這樣，更稱女生超過45公斤就不算是女人了，讓她壓力很大，如今兩人感情穩定，離結婚還差臨門一腳，依依也表示：「不能我想，他沒做」，而今年初納豆過43歲生日，在節目記者會上慶生，分享其中兩個願望，第一是希望《全員請上車》收視率飆升，第二他則笑說：「希望依依可以好好愛我」。

依依先前發福被以為懷孕，如今努力鏟肉成功。（圖／中時資料照）

而依依先前上《單身行不行》時，坦言和納豆交往第3個月時就提過分手，因為兩人生活作息不一樣，納豆幾乎天天跟朋友出去吃飯，依依則是一星期只出去一天，讓她很沒安全感，坦言：「因為我覺得你去的地方我可能從來沒去過，會不會都是女生？然後你又這麼有名，一定會有超多蒼蠅黏過來」，後來兩人協商好請納豆一周大約只能出去兩天，才化解感情危機。