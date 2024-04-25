美系外資表示，祥碩股價過去一個月下跌17%，與此同時，台股加權指數僅下跌3%，將祥碩股價下跌的原因歸咎於半晶圓廠市場情緒疲軟，市場投資人擔憂PC市場需求，加上瑞昱也搶進USB 4 hub市場，只是就瑞昱的USB4產品來說，和祥碩其實是不同的產品，祥碩在USB4主機和設備控制器、PCIe Gen 4/5，以及不斷增加的大陸市佔率下，其實仍是營運很大的優勢，獲利仍強勁，預估祥碩在2023~2025年營收複合年增長率將達到70%。現階段維持祥碩加碼評等、目標價2400元，另外，考量到產品組合，將祥碩2024年和2025年每股收益分別上調7%和1%。

美系外資表示，祥碩第一季營收為19億元，季增加14%、年增加39%，主要是因為3月有急單貢獻所致，預計祥碩第一季毛利率將落在53.2%，且在存貨沖銷下，應該還有一定的上升空間，加上轉投資文曄(3036)挹入，小幅調高祥碩單季EPS至11.4元。

展望第二季，美系外資表示，預計祥碩營收可望與第一季持平，毛利率約落在54%，但仍會有來自存貨沖銷的貢獻。就產品面來說，看好首批USB4主機出貨量和來自大陸的銷售量不斷成長。另外，祥碩在4月18日宣布發行GDR，此次募款用於海外物資採購，很可能是 祥碩尋求任何投資/併購機會。