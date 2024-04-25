0403花蓮震災發生後，不少建物遭貼黃單、紅單，毀損嚴重，立委傅崐萁主張，0403重建條例匡列150億要爭取調整為300億。綠委蘇巧慧、沈伯洋、張宏陸、吳沛憶今（25日）舉行記者會，炮轟傅訂定條例是「看似救災、實則卸責」的作法，逾越行政權，同時提出制定「建物耐震補強專法」，希望中央研議耐震補強補助成數是否提高、是否給予補強後建物合格標章和擴大相關業務經費和人力。

蘇巧慧指出，0403地震後，行政院有提出救災、減災、防災方案，但耐震、防震盼能有更多作為，雖然921後新建物可耐震5級，但新法前的全台30年以上既存建物占52.6％，50年以上則有12％，造成的災害不可謂不大，因此今日開記者會的訴求就是訂定專法，增加建物耐震補強的誘因。

蘇巧慧指出，民眾耐震補強意願低落，主因是擔憂影響房價、修繕過程生活不便利，且當需要補強時，內政部專案補助經費僅約4成5，若以15層樓建物、一層2戶為例，就算政府補助，一戶仍須負擔8萬元，且耐震補強需要全體所有權人同意，比都更條件更高，耐震補強有其困難度。

蘇巧慧強調，提出建物耐震補強專法，主要希望若房舍經過耐震補強，是否給合格標章，再者政府補助是否可提高比例，讓民眾有意願執行，同時擴大相關經費、人力辦理。

吳沛憶說，以她選區的南機場住宅為例，一半以上都是弱勢住戶，且沒有管委會的情況下，內部房子受損都要靠住戶努力籌經費，才能完成耐震補強，因此希望中央制訂專法，統一規範，由中央協助民眾。

張宏陸說，政府對房屋補強規定散落在眾多法律內，現有法律執行率非常低，因此希望0403地震後能制定統合標準，有效率解決房屋耐震問題。

對於傅崐萁主張匡列重建條例，沈伯洋直言「這是非常沒效率的做法」，內政部、交通部都在解決民眾需求，該條例無疑是卡住中央對花蓮的補助，重建很好但要有錢，因此很多民眾會想要補強就好。

沈伯洋表示，花蓮縣政府還有很多事可做，像是中央震後首日就撥款3億元，也有許多國內外捐贈的善款，但縣府卻告訴地方，中央錢沒下來，無法做好，但明明可以先就結構補強，而耐震補強對症下藥的方式就是訂立專法，提高補助之虞，也防患地方政府不作為，延宕救濟。